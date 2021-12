Roberto Mancini ospite di Giorgia Meloni ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma in questi giorni. Il ct della nazionale di calcio è salito a sorpresa sul palco accolto dagli applausi del pubblico e dall'entusiasmo della presidente del partito, che ha regalato all'allenatore un piccolo presepe artigianale.

"Vi ringrazio del premio - ha detto - siamo felici di aver dato all'Italia e agli italiani una grande gioia, in un momento difficile per il Paese. Credo che la nostra vittoria abbia riavvicinato tutti e questo credo sia stato fondamentale". Per andare ai mondiali in Qatar nel 20221 "ora ci aspetta lo spareggio - ha ricordato Mancini - e come sempre avremo bisogno dell'appoggio e del sostegno di tutti gli italiani".