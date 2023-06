"Mi pare chiara però la cornice in cui questa vicenda si inserisce: in Italia si diventa genitori solo in due modi, o per rapporto biologico o per adozione. Lo ha ribadito anche la Cassazione. La genitorialità per contratto in Italia non esiste" .A dichiararlo la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, intervistata dal Corriere della Sera, commentando il caso di Padova.

Il ministro Piantedosi, spiega Roccella, "ha richiamato al rispetto di tutti la sentenza della Cassazione", e aggiunge che "il governo non ha cambiato di una virgola le norme o le regole. Sono stati i sindaci, per scelta politica, a compiere atti in contrasto con quella sentenza, sapendo che avrebbero potuto essere impugnati".