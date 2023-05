"Si dice che ogni anno in Italia mediamente vi siano danni da maltempo per un paio di miliardi euro. Allora una polizza catastrofale nazionale, come altri paesi fanno, è un aspetto sul quale riflettere. Perché i cittadini prima o poi dovranno essere aiutati", ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando dell'alluvione in Emilia Romagna, ospita di 'Mezz'Ora in più'.