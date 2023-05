Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, "il quadro normativo è estremamente complesso. È vero che negli ultimi anni non è stata fatta adeguata prevenzione, ma è anche vero che ci sono casi specifici, cito il mio territorio, il Veneto, dove si è partiti molti anni fa per creare bacini di laminazione e bacini di contenimento, senza averne completato quasi nessuno". Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, intervenendo a 'Tagadà' su La7.

"Il processo burocratico è mostruoso - ha proseguito - perché ci sono una serie di autorità coinvolte: i Comuni, le Province, le Autorità di Bacino idrografico, il Genio civile, la Sovrintendenza e le Regioni. Dopodiché ci sono i ricorsi al Tar spesso presentati da qualche Comune contrario o da proprietari terrieri espropriati, e per arrivare all'autorizzazione di un'opera di questo tipo ci vogliono parecchi anni, mentre paradossalmente sono sufficienti pochi mesi per realizzarla".

"La crisi climatica non è attribuibile a questo Governo o a quello precedente, è cambiato il clima a livello globale: mentre prima queste precipitazioni erano assolutamente impensabili ed impossibili, da qualche anno a questa parte dal punto di vista climatico è un disastro, con siccità, tornadi e bombe d'acqua. Adesso si sta intervenendo il più velocemente possibile, sia in termini normativi che economicamente, ma dire che questa situazione sia responsabilità del governo è ridicolo, visto che è in carica da soli sei mesi", ha concluso Tosi.