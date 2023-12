"Così come avvenuto per l'alluvione della Emilia Romagna, anche nel caso dei territori toscani colpiti dal maltempo il Governo vara misure a sostegno delle attività produttive locali. Fondi fino a 50 milioni che verranno destinati al mantenimento del livello occupazionale e per favorire una rapida ripartenza del tessuto produttivo toscano. Il Governo Meloni, grazie all'impegno del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dimostra ancora una volta, con i fatti, la propria attenzione verso i lavoratori e le imprese toscane ed italiane". Lo dichiara il sottosegretario all'Agricoltura, Patrizio La Pietra (FdI).