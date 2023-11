“A nome di tutta la popolazione del Forlivese ringrazio il governo ed in particolare il ministro Tajani per l’impegno profuso a favore della popolazione colpita dal terremoto il 18 settembre scorso. La dichiarazione dello stato di emergenza chiesta dal ministro Antonio Tajani e approvata oggi in Cdm è la risposta che il nostro territorio, già messo a dura prova dall’alluvione nel maggio scorso, aspettava. Il maltempo che sta colpendo la regione Emilia Romagna e la Toscana in queste ore e in questi giorni preoccupa moltissimo, fare fronte comune con interventi mirati e tempestivi è la direzione giusta”.

Lo dichiara in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice in Emilia Romagna del partito azzurro.