Su iniziativa dei deputati dem Rachele Scarpa, Alessandro Zan e Piero Fassino è stata presentata un'interrogazione per chiedere che il Consiglio dei ministri estenda lo Stato di Emergenza Nazionale anche agli altri territori colpiti dalla tempesta Ciaran, in particolare la Regione del Veneto. "Abbiamo diversi contesti locali dove i danni a cose e persone sono drammatici", afferma Scarpa. "Ristori e azioni di recupero devono essere il più celeri possibile, per tanto riteniamo che sia necessario che il governa dichiari anche per il Veneto lo stato di emergenza nazionale", conclude.