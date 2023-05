Prevediamo "un ritorno alla normalità entro la prossima settimana". Cosi' il vicepremier Matteo Salvini in un punto stampa a Bologna sull'alluvione con focus sulle infrastrutture in regione. "È in corso la stima dei danni - aggiunge - ma sarebbe poco realistico dire cosa porteremo in Consiglio dei Ministri martedì anche per rispetto alla Presidente del consiglio che sta rientrando in Italia e con cui non vedo l'ora di confrontarmi. Preferisco dare numeri quando abbiamo certezze, c'è anche un ministro dell'economia che quantifica il limite di quello che si può fare", sottolinea.