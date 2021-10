“Alberi sradicati, seri danni a negozi, abitazioni allagate e decine di feriti. Sembra un bollettino di guerra quello che arriva da Catania e Siracusa oggi funestate da pioggia, grandine e persino da una tromba d’aria. La situazione non è migliore nel resto della Sicilia. Tutta la mia vicinanza alla popolazione colpita e un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e ai volontari che si sono allertati per portare aiuto. Ora facciamo quello che serve per indennizzi e sostegni”.

Così in un post su Facebook il presidente di Italia Viva Ettore Rosato