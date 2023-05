"Quanto sta accadendo in Emilia Romagna e nelle Marche preoccupa e lascia profondamente addolorati. Le alluvioni, le esondazioni e la devastazione di questi giorni stanno mettendo a dura prova le popolazioni coinvolte. In queste circostanze, è fondamentale la pronta reazione delle istituzioni per fornire un aiuto concreto e l'assistenza necessaria per fronteggiare l'emergenza e, in seguito, per contribuire a ricostruire ciò che è stato distrutto. A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, desidero esprimere gratitudine alle forze di soccorso e a tutti i volontari che si sono mobilitati per prestare aiuto e supporto alle persone colpite dalle conseguenze del maltempo, cui va il nostro abbraccio. Siamo consapevoli, e il decreto siccità in discussione al Senato ne è la dimostrazione, che sono necessarie misure preventive a lungo termine per mitigare gli effetti di futuri eventi meteorologici estremi, attraverso investimenti mirati nelle infrastrutture e nella messa in sicurezza del territorio". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.