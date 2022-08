“A distanza di qualche giorno, le immagini della devastazione provocata in Liguria dal maltempo sono ancora più impressionanti. Alla solidarietà della prima ora a sfollati, imprenditori balneari, agricoltori e commercianti - già vessati da Bolkestein e aumenti di tasse e rincari bollette - devono seguire fatti concreti. La Lega è al lavoro su un dossier che presenterà nelle prossime ore, atti concreti per interventi concreti sul territorio a sostegno di chi è stato danneggiato. La Lega non lascia nessuno indietro”.

Lo dice in una nota il deputato e segretario in Liguria della Lega Edoardo Rixi