"L'ondata di maltempo che ha sconvolto alcune zone della provincia di Como necessita di essere fronteggiata con interventi rapidi ed efficaci. Ringrazio tutti i volontari, i militari, uomini e donne di Protezione civile, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine che si stanno spendendo per ripristinare la viabilità e i servizi, in particolare sul ramo occidentale del Lario e nelle vallate che sono state devastate da frane e inondazioni. Oltre ad essere solidale con cittadini e amministratori locali delle zone interessate, mi sono messo personalmente a disposizione dei sindaci dei comuni colpiti dalle calamità naturali per assicurare a loro e alla popolazione, da parte mia e di tutta la Lega, il massimo sostegno sia sul fronte parlamentare che su quello governativo. Ho appena parlato della situazione con il sottosegretario al ministero della transizione ecologica Vannia Gava, che sta monitorando gli eventi e mi ha confermato la sua piena disponibilità e con il Prefetto di Como Andrea Polichetti che mi sento di ringraziare di cuore per la proficua operatività che sta dimostrando. Ringrazio inoltre Regione Lombardia, in particolare il presidente Fontana che si è subito attivato e l'assessore Foroni che ha effettuato un sopralluogo in loco, e in generale tutto il sistema lombardo di gestione delle emergenze che anche questa volta ha dimostrato grande efficienza e professionalità. Siamo Comaschi e sono sicuro che sapremo riprenderci anche da questa durissima prova, ancora più forti e più determinati di prima".

Così Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione.