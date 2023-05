“La proposta che porterò in Consiglio dei ministri è un'ulteriore risorsa a disposizione della regione Emilia Romagna di 20 milioni di euro, somma che si aggiunge ai primi 10 milioni deliberati il 4 maggio per far fronte alle prime necessarie spese”. Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in un punto stampa sul maltempo. In Cdm sarà inoltre presentato lo schema di delibera per “estendere lo stato di emergenza dichiarato il 4 maggio alla provincia di Rimini, che si aggrega alle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena”, aggiunge Musumeci.