"Purtroppo l'emergenza maltempo continua a non dare tregua, soprattutto nell'area tra Piemonte e Liguria: sto seguendo la situazione dei territori di Alessandria e Genova e delle altre zone dove si registrano allagamenti e smottamenti.

Con un pensiero ovviamente anche ai tanti agricoltori e allevatori di quelle aree colpite da questa emergenza maltempo.

Siamo pronti a fornire ogni tipo di aiuto necessario: intanto come ripeto sempre in questi casi mandiamo un ringraziamento di cuore a tutti i soccorritori e volontari impegnati in queste ore ad aiutare le aree colpite".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.