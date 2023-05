"L'urgenza adesso è mettere in salvo le persone, quindi è condivisibile la scelta della mobilitazione straordinaria della Protezione civile, che ringraziamo per il suo impegno inestimabile. Quanto prima dobbiamo avviare un piano per porre rimedio ai danni, aiutando le amministrazioni dell'Emilia Romagna coinvolte dal maltempo. Rimane da risolvere il problema del rischio idrogeologico che dobbiamo affrontare con l'approccio pragmatico e scientifico che ci contraddistingue come governo di Centrodestra. Purtroppo, l'adattamento climatico è un fatto e a momenti di siccità se ne alternano altri di piogge devastanti: proprio per questo dobbiamo velocizzare con gli interventi di miglioramento climatico ma soprattutto pianificare e realizzare tutte le infrastrutture necessarie per salvaguardare territori e persone, anche utilizzando i fondi Pnrr, che devono essere usati per questi progetti in via prioritaria. Dovremo essere bravi a farlo programmando come siamo bravi a reagire all'emergenza". Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente.