“Lo abbiamo chiesto fin da subito e adesso lo abbiamo ottenuto, grazie alle continue segnalazioni mie e del Capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana Marco Stella. L’inserimento dei territori dell’Alto Mugello e delle Marche nello stato di emergenza è una scelta doverosa, che permetterà di predisporre i primi interventi d’urgenza per la ricostruzione. Ringraziamo per l’attenzione il governo e il Vicepremier Antonio Tajani, che grazie al Ministero ha anche predisposto degli aiuti importanti per le aziende. Il governo c’è”. A dirlo Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione, che ricorda: “Occorre intervenire con urgenza sulla viabilità, ripristinando, anche in via provvisoria, le strade interrotte per le molte frane. Per questo ho richiesto l’intervento del Genio Militare che ha le competenze di cui c’è estremo bisogno. Certo è che quanto successo ha modificato, anche profondamente, il territorio, l’ambiente: bisognerà comprendere bene il nuovo assetto e predisporre le opere necessarie alla tutela”.