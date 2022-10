“‘Essere al posto sbagliato nel momento sbagliato’”. Parole che fanno rabbrividire. Poche settimane fa una terribile alluvione colpiva la nostra Regione, portando morte e dolore. In quei giorni la Giunta dimostrava tutta la sua inadeguatezza e mancanza di empatia nei confronti delle vittime e dei familiari. Oggi la destra che guida le Marche riesce, persino, a fare peggio e con Carlo Ciccioli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, candidato a sostituire gli assessori che hanno deciso di trasferirsi in Parlamento a Roma, dichiara che i nostri concittadini morti tragicamente in quelle ore potevano salvarsi se fossero stati più attenti o, semplicemente, più fortunati. Un terrificante scarica barile privo di compassione e pietà per le vittime ed i loro cari. La responsabilità è la prima qualità che deve avere chi ricopre incarichi istituzionali, quanto avvenuto oggi in Consiglio regionale conferma, ancora una volta, l’inadeguatezza della maggioranza di destra che amministra le Marche.

Lo ha scritto in un post su Facebook, la deputata dem, Irene Manzi.