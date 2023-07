“Stiamo assistendo al moltiplicarsi

di eventi meteorologici senza precedenti che mettono a rischio i

nostri territori e la vita stessa dei cittadini. Negli ultimi

giorni la regione Lombardia è stata interessata da intensi

fenomeni atmosferici che hanno colpito in particolare i

territori del milanese, della Brianza, di Bergamo, Cremona,

Mantova provocando ingenti danni al patrimonio pubblico, a

quello privato, alle infrastrutture e alle attività economiche a

partire dal settore agricolo. Allo stesso tempo, in questi

giorni il Sud Italia è colpito da un’ondata di calore inedita

che sta provocando numerosi incendi: alte temperature e siccità,

infatti, sono condizioni che favoriscono il propagarsi degli

incendi boschivi”. Lo scrivono in una nota congiunta Simona

Malpezzi, senatrice Pd e Irene Manzi, responsabile scuola del

Pd.

“Nel mese di maggio l’Emilia-Romagna è stata colpita da due

eventi alluvionali, entrambi straordinari.

A seguito di tali

eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con

danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e

allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e

imprese – prosegue la nota -. Siamo un paese esposto a molti

rischi naturali che stanno aumentando a causa della crisi

climatica ma l’esposizione individuale a ciascuno di essi può

essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del

problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e

l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. I disastri naturali

e altre emergenze possono verificarsi in qualsiasi momento e,

quando si verificano a scuola, tutti dovrebbero essere preparati

a gestirli in modo sicuro ed efficace. La Protezione Civile ha

realizzato una campagna di comunicazione nazionale ‘Io non

rischio’ sulle buone pratiche per affrontare i rischi naturali.

Abbiamo chiesto al ministro Valditara – con un’interrogazione a

firma dei colleghi della commissione cultura di Senato e Camera

e un ordine del giorno al decreto emergenza alluvioni – se non

intenda a favorire e sviluppare la promozione nelle scuole di

ogni ordine e grado di campagne di informazione e promozione

della sicurezza dai rischi naturali anche connessi al

cambiamento climatico, anche rafforzando la campagna della

Protezione Civile ‘Io non rischio’, al fine di sostenere buone

prassi che consentano agli studenti e al personale scolastico di

gestire e affrontare con più consapevolezza i rischi derivanti

dai disastri naturali”