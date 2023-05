"Stamattina ci siamo riuniti col gruppo sull’alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. Siamo tutti molto preoccupati. Oltre 20mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case, mentre altre 27mila sono rimaste senza energia elettrica. Ma non si tratta solo di una crisi umanitaria, gli effetti economici di tutto ciò sono paragonabili a quelli di un terremoto.

Adesso è prioritario pensare alla sicurezza delle famiglie e al futuro di queste zone devastate dal maltempo. Affrontare questa situazione richiede un ampio sforzo collettivo e la massima collaborazione da parte di tutte le istituzioni per le fasi che si dovranno mettere in campo, dalla sicurezza delle persone, agli interventi di ricostruzione agli interventi economici”. Così la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin