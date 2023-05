"Ancora una volta la realtà ci richiama all’azione. I cambiamenti climatici non sono un’opinione, così come gli effetti a catena sui nostri territori, sulla salute umana e animale e sulla nostra capacità di nutrire il pianeta. Ciò che sta succedendo in questi giorni in l’Emilia Romagna e nelle Marche purtroppo non è un fatto isolato ed è l’altra faccia della medaglia della siccità. È indispensabile accelerare sull’attuazione delle riforme per realizzare il Pnrr, così da poter spendere tutto ciò che è previsto nel Capitolo 4 della seconda Missione: 8,49 miliardi di euro atti a prevenire e contrastare le conseguenze del cambiamento climatico ed arginare i fenomeni di dissesto idrogeologico.

Abbiamo l’obbligo morale di sfruttare a pieno queste risorse per affrontare le sfide che già sono il nostro presente. Dobbiamo agire subito per mettere in sicurezza tutta l’Italia. Queste sono priorità per governo e Parlamento”. Così la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin.