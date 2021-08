“Oggi il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per il territorio comasco, a seguito delle alluvioni e della grave emergenza di dissesto idrogeologico che si sono verificati a fine luglio. È un attestato di necessaria e doverosa attenzione da parte del Governo per il nostro territorio e per i Comuni gravemente colpiti dagli eventi alluvionali e dalle forti piogge del mese scorso. I ministri della Lega, con i parlamentari locali e i rappresentanti regionali, sono stati in prima linea per garantire la tutela e la giusta attenzione per il territorio lariano: ricordiamo, a tal proposito, il sopralluogo a Como del ministro Giancarlo Giorgetti e del Governatore Attilio Fontana. I danni causati dagli allagamenti e dalle frane hanno messo in ginocchio molti Comuni della provincia di Como, in particolare del Lago e della Valle Intelvi e alcune zone delle province di Lecco, Sondrio e di altri territori lombardi. Le comunità locali, i sindaci, l’amministrazione provinciale, le associazioni di volontariato con la protezione civile e le forze dell’ordine e del pubblico soccorso con determinazione, senso del dovere e dignità hanno però prontamente reagito anche grazie all’intervento e alla vicinanza di Regione Lombardia. Ora sarà importante avere rapidamente tutte le risorse necessarie e utili per ripristinare quanto danneggiato e distrutto dalle piogge e dal maltempo e per porre in essere le adeguate azioni di prevenzione per tutelare il suolo comasco.

Il lavoro silenzioso delle istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali fatto di abnegazione e impegno per il territorio non può essere inficiato e tantomeno scalfito dalle solite ingenerose e strumentali polemiche politiche da parte di chi coltiva unicamente la logica dell’opposizione sempre e comunque”.

Così i parlamentari comaschi della Lega Nicola Molteni, sottosegretario all’ Interno, Eugenio Zoffili, Claudio Borghi e Erica Rivolta con l’Assessore Regionale Alessandra Locatelli e i consiglieri regionali Fabrizio Turba, sottosegretario di Regione Lombardia e Gigliola Spelzini.