“Piena vicinanza all’Emilia Romagna e alle Marche. Seguo da vicino l’evolversi di queste drammatiche ore. Come governo siamo in costante contatto con le autorità locali e con tutte le forze a vario titolo coinvolte per implementare la macchina dei soccorsi. Ringrazio la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e coloro che, da ogni regione d’Italia, si stanno spendendo con coraggio e solidarietà”. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava.