"L'alluvione in Toscana è stata storie e numeri. Le storie di chi ha perso i propri cari, di chi ha visto nel fango affogare investimenti di una vita. E numeri impietosi. Irpet parla di un miliardo e 890 milioni di euro di danni, da aggiungere ai 110 milioni di interventi per il soccorso alla popolazione e le somme urgenze. Le imprese coinvolte sono oltre diecimila. Numeri che il governo conosce bene, ma nonostante questo ad oggi (e a distanza di mesi) ha stanziato soltanto 5 milioni di euro e null'altro.

Ho fatto un appello ai parlamentari della destra toscani a votare l'ordine del giorno che abbiamo proposto, che semplicemente impegnava il governo ad adottare al più presto un provvedimento ad hoc per la Toscana che prevedesse ristori, rimborsi, proproghe fiscali e tributarie, cassa integrazione e tutto il necessario per salvaguardare un contesto produttivo ed economico fondamentale per l'Italia. La destra ha votato contro, i parlamentari toscani di Fdi, Forza Italia e Lega si sono espressi contro. Una cosa grave, che segna un'ipocrisia infinita di chi passerà le feste con il proprio lauto stipendio al calduccio mentre tanti toscani hanno perso tutto. Spero che da oggi la smettano di fare propaganda sulla pelle delle persone, noi continueremo invece a batterci con le nostre comunità per ottenere ciò che è giusto: gli aiuti per gente che ha perso tutto e che deve ripartire". Così Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria PD, primo firmatario dell'ordine del giorno bocciato dal governo che chiedeva al governo un provvedimento per gli alluvionati in Toscana