“Torna il maltempo e torna il drammatico bollettino di esondazioni, mobilità bloccata, intere comunità sradicate dal loro territorio. Il contrasto al dissesto idrogeologico si fa con la prevenzione, ma il governo continua a restare inerte di fronte alle tante fragilità del nostro Paese”.

Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent della presidenza del gruppo di Azione-Italia Viva, che sottolinea: “Gli esponenti dell’esecutivo continuano le inutili passerelle a favore di telecamera, ma nulla fanno per investire nella prevenzione, nella manutenzione delle infrastrutture e degli alvei dei fiumi, nell’apertura di nuovi cantieri per salvaguardare il territorio in caso di calamità naturali, nonostante il Parlamento abbia approvato all’unanimità il nostro emendamento al decreto Pnrr per ripristinare l’Unità di missione Italia Sicura. Così, ancora una volta, in poche ore si registrano oltre mille evacuati nel ravennate, altre centinaia in provincia di Bologna, nel forlivese-cesenate e in tutta l’Emilia Romagna”.

“Di fronte a un ministro come Salvini, che propone la restituzione dei soldi del Pnrr, noi rispondiamo con proposte serie per usare quelle risorse e mettere in sicurezza il nostro territorio, per guardare al futuro”, conclude