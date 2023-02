“L’allerta meteo sta mettendo nuovamente in allarme il Paese. La protezione Civile parla di una situazione drammatica in Sicilia. Non possiamo continuare a rincorrere l’emergenza: dobbiamo mettere in sicurezza il territorio, con la prevenzione. Sia ripristinata l’unita di missione Casa Italia - Italia Sicura”

Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, a capogruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe in Commissione Ambiente

“Noi abbiamo scelto di fare opposizione sfidando la maggioranza con proposte serie, condivisibili, nell’interesse dei cittadini. Il 14 febbraio scadono i termini dell’ordine del giorno, approvato al Senato, che impegnava il governo a presentare una proposta per la ricostituzione dell’unità di missione contro il dissesto idrogeologico Italia Sicura, smantellata da Giuseppe Conte con il governo gialloverde. Ora sta alla maggioranza accettare la sfida e passare dalle parole ai fatti, per il bene del Paese”.