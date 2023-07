"Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la segretaria del PD Elly Schlein anziché alzare i toni nella vana ricerca di qualche minuto di celebrità, o peggio ancora ritenere di essere in diritto di incalzare il governo, dovrebbero spiegare ai cittadini colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche, come dal 2012 abbiano impiegato il proprio tempo in Regione, per quali ragioni non abbiano colpevolmente utilizzato i fondi contro il dissesto idrogeologico". Lo dichiara la deputata Fdi Gaetana Russo.

"Schlein e Bonaccini dovrebbero spiegare come le esondazioni dei mesi scorsi abbiano colpito quegli alveoli di fiumi già interessati dalle esondazioni del 2019 - continua -. Sarebbe interessante sapere in che modalità abbiano risarcito le aziende e cittadini, se quella stessa struttura commissariale da allora, e ben prima dal sisma del 2012, risulta ancora aperta".

"Il Commissario per la ricostruzione è stato nominato - aggiunge la deputata -, con il Decreto alluvione sono stati stanziati 2 miliardi circa, cui sono stati aggiunti altri 2 miliardi, e ora c'è la massima attenzione da parte del governo alla definizione del piano operativo, all'elenco e alle priorità delle opere da ripristinare, ai tempi celeri dei rimborsi, a garanzia dei cittadini alluvionati".

"Siamo sicuri che con la nomina del commissario Figliuolo fortemente voluto da Giorgia Meloni, che ha già preso contezza della situazione e si è immediatamente recato nei luoghi colpiti dall'alluvione, si andrà spediti verso un ritorno il più possibile alla normalità", conclude.