“Danni stimati in 20 milioni di euro tra serre abbattute, capannoni scoperchiati e coltivazioni devastate dal maltempo di ieri nel sud del Lazio, che ha colpito Latina, Sabaudia, Terracina, Formia. Uno scenario definito devastante da Coldiretti Lazio, che ha stimato in questa cifra i danni di poche ore di maltempo. Ora servono interventi immediati, a livello regionale e nazionale, per dare ristoro a operatori di settore messi in ginocchio da questo ennesimo evento avverso”.

Lo dichiara il parlamentare della Lega e coordinatore del partito nel Lazio, Claudio Durigon.