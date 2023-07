"Cos'altro deve accadere affinché si smetta di dare voce a chi nega che esista il cambiamento climatico? Purtroppo si sta realizzando quanto gli scienziati hanno annunciato da anni: il bacino del Mediterraneo è da considerare hotspot del cambiamento climatico. Ci sarà presto un tema di gestione dei migranti climatici nel nostro Paese, industrie da riconvertire, infrastrutture da potenziare, ospedali da supportare. Tutto questo deve far accelerare la transizione ecologica, non bloccarla. Invece si leggono opinioni di negazionisti del climate change messi sullo stesso piano della scienza. Come se tutto fosse un'opinione.

Non lo è: i fatti sono oggettivi e basta aprire qualsiasi sito di informazione, in questi giorni, per rendersene conto. Il governo metta questa emergenza al primo posto, davvero. Con scelte coraggiose e ferme". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle.