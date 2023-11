“La mia Toscana, la regione da cui provengo, in queste ultime settimane è stata flagellata dal maltempo. Ci sono stati otto morti. La Toscana che voi tutti conoscete, con le sue bellezze artistiche, con il suo grande popolo, adesso è in ginocchio. Le famiglie hanno le case allagate, molte aziende hanno perso tutto. I danni ammontano a oltre 300 milioni di euro. Per questo chiedo alla Commissione europea di attivare il fondo di solidarietà, come molto spesso è stato attivato in passato in casi come questo. Aiutate la nostra Toscana a rialzarsi, la Toscana che con le sue bellezze e la sua arte ha illuminato l’Europa e il mondo intero, aiutate la Toscana a riavere la propria luce”.

Così Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega, nel suo appello alla plenaria del Parlamento Europeo in corso a Bruxelles, per sensibilizzare l’Ue circa la situazione post-alluvione della sua regione. Nei giorni scorsi, Ceccardi ha depositato un’interrogazione urgente alla Commissione europea per chiedere di intervenire con i fondi comunitari per le calamità naturali, al fine di contribuire a ristorare le famiglie e le imprese toscane dagli ingenti danni economici subìti.