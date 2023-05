“Partecipo con viva apprensione all’ennesima morsa di maltempo che sta scuotendo l’Emilia Romagna. Sono vicino alla mia gente, privati ed aziende, che in queste ore stanno subendo danni enormi. Da Roma sono in contatto con le autorità locali e di governo, che mi confermano che la macchina istituzionale e delle solidarietà è attiva e sta funzionando. Un grazie immenso a chi si sta spendendo, con celerità e coraggio, qui come nel nord delle Marche, anch’esso alle prese con ore difficili. Rilancio l’appello ad utilizzare la massima cautela negli spostamenti e a seguire tutte le indicazioni delle autorità competenti a salvaguardia della propria incolumità. Un grande abbraccio alla mia terra e la mia personale messa a disposizione per tutto quanto è nelle mie funzioni e possibilità".

Così in una nota Massimo Casanova, europarlamentare della Lega.