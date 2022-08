“Diverse regioni - tra cui Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna - sono state nelle ultime ore colpite da un’ondata di maltempo che ha provocato gravi danni. Fenomeni atmosferici avversi ed estremi, che questa estate si aggiungono alle conseguenze di una preoccupante siccità durata mesi. I territori colpiti vanno aiutati ed è necessario attivarsi subito per dare risposte immediate, a ogni livello, a cominciare da quello europeo, dove sono disponibili importanti risorse: è fondamentale che il Governo si attivi per chiedere di accedere al Fondo di Solidarietà Europeo, creato ad hoc per questo genere di esigenze e destinato proprio per affrontare i danni causati da gravi catastrofi naturali negli Stati membri Ue. Ci sono miliardi di euro a disposizione, denaro dei contribuenti italiani ed europei, risorse che possono rivelarsi vitali per aiutare i nostri territori e le infrastrutture colpite a riprendersi dai danni e dai disagi di queste calamità. Bisogna agire rapidamente e in sinergia. La Lega in Europa vigilerà affinché Bruxelles dia risposte adeguate”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo