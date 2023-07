“La situazione che si sta vivendo in queste ore in Sicilia, e in particolar modo a Palermo, è un monito drammatico che non possiamo ignorare: gli incendi che stanno devastando l'isola non sono eventi isolati, ma sono strettamente legati alla crisi climatica, con una combinazione di alte temperature, siccità e venti forti che crea le condizioni ideali per la diffusione di questi disastri. Nemmeno di fronte ai drammatici eventi estremi di questi giorni i negazionisti e gli scettici della maggioranza di governo riescono a fare autocritica. Per me, l’art.21 della Costituzione è un valore inviolabile ma diffondere dati e informazioni false è già vietato dall'art. 656 del nostro Codice Penale”.

Così, in Aula alla Camera, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra,, annunciando il no alla fiducia sul DL Alluvione e l'astensione sul provvedimento per senso di responsabilità nei confronti delle popolazioni alluvionate.- ha proseguito l’ecologista -