"È urgente istituire un tavolo di confronto che coinvolga sia il governo che le opposizioni per delineare un Patto per il Clima, ma coloro che negano i cambiamenti climatici vanno tenuti ai margini. L'obiettivo è quello di accelerare l'adozione di misure efficaci per affrontare il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. È gravissimo che l'Italia, attualmente, non disponga di un piano di adattamento climatico né di misure concrete per contrastare il dissesto idrogeologico. Siamo privi di un Piano Energia e Clima e di una legge contro il consumo di suolo. Il Governo deve agire urgentemente per colmare queste lacune e proteggere il futuro del paese". Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Promuoviamo un approccio basato sulla scienza per affrontare le sfide che abbiamo di fronte e agire con responsabilità per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Suggeriamo che i 2,7 miliardi di euro derivanti dalla tassa sugli extraprofitti energetici delle società che hanno speculato sul gas, già incassati dallo Stato, siano immediatamente destinati alle popolazioni colpite dalle alluvioni - aggiunge -. A queste risorse dovrebbero essere aggiunti i proventi della tassa sugli gli extraprofitti che, inspiegabilmente, non sono stati versati allo Stato. È essenziale offrire un sostegno tangibile a queste comunità duramente colpite".

"Inoltre - continua l'ecologista - chiediamo una proroga di 18 mesi del superbonus edilizio 110% per la popolazione delle aree alluvionate, così da supportare la ricostruzione e la ripresa. Alla luce del disastro che ha colpito l'Emilia-Romagna, auspichiamo che l'Italia richieda all'UE la rimodulazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per indirizzarli verso il contrasto del dissesto idrogeologico. Questa è una mossa cruciale per rispondere alla sfida emergente e garantire la sicurezza delle aree colpite. Invitiamo Giorgia Meloni - conclude Bonelli - a considerare la nostra proposta di un Patto per il Clima, per affrontare con determinazione la crisi climatica e idrogeologica. Siamo pronti a collaborare attivamente per trovare soluzioni efficaci e sostenibili".