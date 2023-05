“Davanti alla tragedia dell’Emilia Romagna interrompiamo la giostra delle colpe. La devastazione è stata grande e il governo è intervenuto subito mettendo in campo tutte le possibilità che ci sono, subito 2 miliardi di euro e ulteriori aiuti arriveranno dal fondo di solidarietà europea. Per questo è stata molto importante la vista della von Der Leyen sui luoghi colpiti. Sul commissario per l’emergenza è in corso una riflessione, verrà scelta la persona più adatta”.

Cosí la vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, Deborah Bergamini, interviene a SkyTg. Sul Ponte sullo Stretto la deputata sottolinea: “È una infrastruttura che pone la Sicilia al centro del Mediterraneo e completa la rete europea dei trasporti. Chi la contesta lo fa solo perché si tratta di un’opera fortemente voluta da Forza Italia. Noi vogliamo modernizzare il Paese, per farlo occorre razionalizzare la burocrazia: abbiamo iniziato con il codice appalti e il ministro Casellati continua il suo piano di cancellazione di leggi e decreti inutili”. Sul Mes la Bergamini ricorda: “Potrebbe essere penalizzante per la nostra economia”. E sull’autonomia conclude: “Forza Italia vigilerà per trovare la giusta armonizzazione fra le regioni del Nord e quelle del Sud”.