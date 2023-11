“La Toscana è attualmente alle prese con una serie di emergenze dovute alle condizioni di maltempo. Seguo attentamente lo sviluppo al fine di valutare le azioni da intraprendere. Mantengo un costante contatto con i nostri rappresentanti locali e del governo al fine di ottenere una visione precisa della situazione. Non appena avremo un quadro completo dei danni causati, agiremo prontamente per fornire assistenza e sostegno alle famiglie e alle imprese colpite. È però fondamentale che la Regione Toscana comprenda la necessità di adottare misure per preservare la sicurezza del territorio. Non possiamo più permetterci di assistere scene di distruzione come queste”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia