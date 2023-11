“È chiaro che di fronte a un cambiamento climatico come quello che stiamo vedendo negli ultimi anni, dobbiamo investire sempre più risorse nella messa in sicurezza dei territori, in particolare nelle aree urbane. Solo così potremo evitare disastri come quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni”.

Lo ha detto Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro, ospite a Mattino 5.

“Negli anni – ha proseguito - abbiamo dimostrato di saper gestire bene le emergenze, soprattutto grazie ai nostri uomini della Protezione Civile, ma anche ai tanti volontari e all'operosità di persone che si stringono alla loro comunità, si rimboccano le maniche e si danno da fare per offrire supporto. E' però necessario lavorare di più sulla prevenzione, con investimenti strutturali. Il governo, in questo senso, sta lavorando bene. Purtroppo, dobbiamo fare i conti con i tempi della burocrazia: non possiamo più pensare di impiegare anni per realizzare un qualsiasi tipo di intervento o di opera pubblica. Dobbiamo semplificare, snellire le procedure e velocizzare così i tempi”, ha concluso.