“Le immagini del maltempo che arrivano dai territori toscani sono devastanti. Una preghiera per le vittime e i dispersi, un abbraccio forte a tutti i comuni che stanno affrontando una drammatica emergenza. Per tutta la notte, e ancora in queste ore, sindaci, assessori, consiglieri comunali, Protezione civile, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e volontari stanno lavorando senza sosta per supportare la popolazione. La Toscana si rialzerà”.

Così il segretario della Lega in Toscana Luca Baroncini.