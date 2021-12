“I vaccini sono l’argine che abbiamo contro il covid. I primi a dirlo dovrebbero essere i medici. Solidarietà a quelli aggrediti a Roma da alcuni colleghi no vax. Da mesi lavorano per noi. Sono la maggioranza, si affidano alla scienza e combattono per fermare il virus”. Lo afferma in un tweet la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi.