“La maggioranza va in pezzi sul decreto rave. Ha ragione la capogruppo di Fi, Licia Ronzulli, che non parteciperà al voto a causa della norma che interrompe l’obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario e che sospende le sanzioni per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Si tratta di una scelta incomprensibile che lede il diritto alla salute e punisce chi si è comportato responsabilmente durante la pandemia. Ma è un fatto politico rilevante: la stessa maggioranza certifica che questo è un decreto assurdo che mette in luce la superficialità e la confusione dell’esecutivo. Le liti sulla legge di bilancio e sul decreto rave dimostrano che questa è una maggioranza tutt’altro che solida”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta le parole di Licia Ronzulli, presidente dei senatori di FI.