Letizia Moratti "è una donna di centrodestra, e noi lavoriamo per un candidato che sia espressione di chi ha contrastato quel modello politico". Lo sottolinea Simona Malpezzi, presidente del gruppo Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Rai 3, rigettando così l'ipotesi di una candidatura dell'ex assessore al Welfare alla segreteria dem. Moratti, aggiunge la dem, "è stata espressione del governo che abbiamo contestato, ieri ha dato ragione a quello che ha sempre detto il Pd, non solo sulla pandemia" e ha dato un "ceffone al governo della Lombardia configuratosi come governo di destra".