“Giorgia Meloni si presenta per la prima volta in Europa con il pessimo biglietto da visita delle prime misure del suo Governo, apertura ai no vax, l’aumento al tetto del contante, il rinvio di importanti riforme del Pnrr e una norma che limita la libertà di chi dissente, un pessimo inizio”.

Lo ha dichiarato Simona Malpezzi Senatrice del Partito Democratico uscendo da Palazzo Madama a Roma.