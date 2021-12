“Siamo al lavoro per cancellare la norma che introduce una contabilità Iva più costosa e con maggiori adempimenti burocratici per il Terzo Settore. Non è pensabile gravare ulteriormente sulle associazioni e gli enti, mettendo a rischio la loro sopravvivenza. Il volontariato va sostenuto, non certo colpito, soprattutto, dopo l’emergenza COVID”. Lo dichiara in una nota la Presidente dei Senatori del Pd, Simona Malpezzi

“Già oggi il Terzo settore sta affrontando il complesso passaggio di entrata in vigore del Registro Unico e non può essere gravato da ulteriori adempimenti che potrebbero generare confusione, disorientamento e sfiducia negli enti e nelle associazioni. Il tema dell’infrazione europea si superi con modalità e metodo condivisi con il Terzo Settore”. Così conclude la Presidente Malpezzi