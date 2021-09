"Quelli alla Lamorgese sono attacchi pretestuosi. Oggi nell’intervista rilasciata a un quotidiano nazionale ho apprezzato che la ministra non abbia anticipato i contenuti della sua informativa davanti alle camere. La Ministra, come ribadito anche dal Premier DRAGHI, è una donna delle Istituzioni. Salvini la attacca per ragioni esclusivamente elettorali perché sente il fiato sul collo della Meloni. Ha bisogno di mantenere la leadership di un centrodestra che ha scelto di non sostenere compattamente il GOVERNO. Dopo le amministrative il quadro cambierà nel campo della destra. Consiglio a Salvini di non minare l’azione dell’esecutivo perché quando attacca una ministra che lavora bene non attacca solo la Lamorgese ma tutto il GOVERNO. Anche l’atteggiamento sulle misure per la messa in sicurezza del Paese mette a rischio l’azione dell’esecutivo. La Lega ha votato in maniera contraddittoria sul green pass. E questo atteggiamento sta facendo male al Paese perché quando su un tema così importante come il green pass si è ambigui si mette a rischio la salute dei cittadini e la ripresa economica. Tra l’altro l’ambiguità della Lega continua e costante ha anche dato fiato alle voci dei NoVax da cui vorrei che una forza di GOVERNO, invece, si dissociasse”. Così questa mattina la presidente dei senatori del PD Simona MALPEZZI a Sky Agenda.