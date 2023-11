“Il piccolo Ettore se n’è andato e il primo pensiero pieno di affetto va alla sua famiglia. Poi, però, sale la rabbia, enorme, perché Ettore poteva essere salvato. Non servivano viaggi all’estero, cdm straordinari, cure sperimentali. Sarebbe bastato che in Veneto si applicassero gli screening neonatali che già esistono e sono previsti e finanziati dal 2016”.

Lo scrive sui social la la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi alla notizia della morte del bambino di un mese a cui era stata diagnosticata l’atrofia muscolare spinale tardivamente

“Perché - spiega - la SMA è una malattia rara che, se diagnosticata per tempo, non è una condanna a morte. Ma in Veneto, come in altre regioni, gli screening neonatali non si fanno e il Ministero della Salute non interviene”.

“Con Lisa Noja, chiediamo da tempo in ogni sede che si diano riposte concrete. Non ci rassegniamo - conclude- e continueremo a farlo con tutto il gruppo di Italia Viva. Quanti altri genitori dovranno piangere i loro figli?”