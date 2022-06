"Napoli sarà la nuova 'Capitale' dei Paesi del Mediterraneo, forza propulsiva di benessere e di innovazione per l'economia del futuro. Napoli è l'espressione più viva della cultura, della storia e delle tradizioni del nostro Paese" ha dichiarato Biagio Maimone ideatore del sito "Progetto di Vita per il Sud - Sudisti Italiani" - www.progettodivitasud.it, il quale ha aggiunto: "Per tale ragione Il PNRR deve essere uno strumento economico di natura democratica e non uno strumento per arricchire i soliti e i pochi detentori del potere politico, economico e mafioso. Noi vogliamo un Meridione d'Italia che sia protagonista, che si affranchi dal potere nefando delle mafie e dalla corruzione.

E' giunta l'ora in cui i meridionali

prendano coscienza e reagiscano alle discriminazioni subite. Basta con le discriminazioni e il razzismo che subiamo anche da parte di una certa stampa che ci offende. Da Napoli deve partire il cambiamento e la riscossa del popolo meridionale".