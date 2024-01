"Si stanno prendendo tutto: la Tv, i teatri, i musei e adesso provano anche a mettere le mani sulle Forze dell’Ordine. Nulla di nuovo nell’atteggiamento del sottosegretario Bignami: è l’attitudine predatoria del governo Meloni che pensa di essere ormai padrone dello Stato e dei suoi organi. Ha fatto bene il sindacato di Polizia a rendere note le indebite pressioni del sottosegretario che evidentemente non ha alcun rispetto per gli agenti e per il loro lavoro. Dobbiamo continuare a denunciare perché deve essere chiaro a tutti in che mani è il Paese": lo scrive su X il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.