"Ma davvero il governo pensa di prendere in giro così i cittadini? Oggi organizza una conferenza stampa per presentare il piano contro il Fentanyl, un pericoloso oppiaceo dagli effetti devastanti molto diffuso negli Usa e che sta prendendo piede anche in Europa. Lo scorso giugno, invece, invitava alla conferenza contro la droga i lobbisti Kevin Sabet e Luke Niforatos la cui organizzazione SAM è finanziata, tra gli altri, da case farmaceutiche come la Insys Therapeutics, nota per la distribuzione proprio del Fentanyl.

Da una parte fanno la faccia feroce contro il Fentanyl, dall’altra invitano i lobbisti noti per le loro posizioni contro la legalizzazione della cannabis che però sono pagati da chi produce questa droga pesante. L’ipocrisia del governo Meloni è il vero oppio del popolo italiano".

Lo afferma sui social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.