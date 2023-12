"Ieri mattina gli attivisti di @Piu_Europa e @LegaleMeglio sono stati identificati dalla Digos dopo la manifestazione davanti piazza Montecitorio, piazza che siamo riusciti a ottenere dopo una trattativa in loco con la questura e solo grazie alla presenza di parlamentari, visto che volevano vietare un brevissimo momento pubblico per la presentazione della proposta di legge popolare per l’autocoltivazione di cannabis; ieri il sera, la digos ha provveduto a identificare lo spettatore che ha urlato ciò che dice la costituzione, cioè che l’Italia è antifascista. Una china preoccupante: chi manifesta le proprie idee, che siano tradotte in una proposta di legge o in uno slogan pacifico e costituzionale, viene identificato. Io la chiamo intimidazione".

Così su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi.