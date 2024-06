"Per Matteo Salvini, vicepremier italiano, Macron è un criminale, mentre Putin è un amico che scambierebbe con due Mattarella e mezzo. Se volevate un esempio di cosa voglia dire ‘Meno Europa’, eccolo qui. Io non ho dubbi: sabato e domenica voto i candidati di @Piu_Europa nella lista Stati Uniti d’Europa, l’unico voto utile per costruire l’Europa che manca, che abbia anche una politica estera e di difesa comune".

Lo scrive su X Riccardo Magi, segretario di Più Europa.