“Esprimo soddisfazione per essere stato nominato coordinatore del Comitato su Infiltrazione e Condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici, all'interno della commissione bicamerale Antimafia. Il tema è molto delicato e posso assicurare che il mio impegno, insieme ai colleghi del Comitato, sarà incentrato sull'obiettivo di avviare un'attività ricognitiva sulle attuali criticità del pericolo infiltrazioni da parte delle mafie nella gestione degli appalti pubblici, soprattutto in questa fase che vede l'avvio di tante opere pubbliche grazie ai fondi del Pnrr. Porremo particolare attenzione al tema della libertà di concorrenza contro il pericolo di condizionamenti criminali, per dare spazio a un rapporto corretto tra imprese e pubbliche amministrazioni”.

Così in una nota Raoul Russo, senatore di Fratelli d'Italia componente della commissione bicamerale Antimafia.